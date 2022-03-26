Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в мужском одиночном катании
Мужчины выступят с короткими программами на Кубке Первого канала
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.
В рамках второго дня турнира мужчины представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.
На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.
Участники мужского турнира:
Михаил Коляда (Команда Щербаковой)
Андрей Мозалев (Команда Щербаковой)
Макар Игнатов (Команда Щербаковой)
Марк Кондратюк (Команда Кондратюка)
Евгений Семененко (Команда Кондратюка)
Александр Самарин (Команда Кондратюка)
Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация
Новости