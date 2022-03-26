Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Командный турнир на Кубке Первого канала: где смотреть прямую трансляцию

Командный турнир на Кубке Первого канала начнется в 17:00
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В пятницу, 26 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске начнется командный турнир.

В рамках второго дня турнира фигуристы представят короткие программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Прошлогодние названия — «Красная машина» и «Время Первых» — сохранятся. Фигуристы будут соревноваться в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

Анна Щербакова и&nbsp;Марк Кондратюк. Кубок Первого канала: онлайн-трансляция коротких программ

Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов. Это значит, что каждый участник своим выступлением будет приносить баллы своей команде. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022: главные материалы
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в женском одиночном катании
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в мужском одиночном катании
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в танцах на льду
Почему фигуристам нужен чемпионат России по прыжкам? Выиграла бы его Трусова и кто бы был фаворитом?
Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в парном катании
Кубок Первого канала: расписание соревнований и трансляций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в танцах на льду

Командный турнир на Кубке Первого канала: кто выступит в мужском одиночном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости