Командный турнир на Кубке Первого канала: где смотреть прямую трансляцию произвольных программ

Произвольные программы на командном турнире на Кубке Первого канала начнутся в 17:00

В субботу, 27 марта, на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске завершится командный турнир.

Фигуристы покажут свои произвольные программы. Начало — 17:00. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Прошлогодние названия — «Красная машина» и «Время Первых» — сохранятся. Фигуристы соревнуются в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

После ритм-танца и коротких программ лидирует команда Кондратюка «Время первых».

Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов. Это значит, что каждый участник своим выступлением будет приносить баллы своей команде. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация