Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция показательных выступлений

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходил командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В воскресенье, 14 апреля, лучшие фигуристы турнира представят свои показательные номера. В КЧМ-2019 принимали участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США.

Первый канал в полном объеме показал КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция показательных выступлений будет доступна на этой странице, начало прямого эфира – в 8.00 (времся московское).

Состав сборной России

мужчины – Александр Самарин, Андрей Лазукин

женщины – Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева

пары – Наталья Забияко/Александр Энберт

танцы – Виктория Синицина/Никита Кацалапов

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