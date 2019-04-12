Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольного танца

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В пятницу, 12 апреля, в пятом виде соревнований произвольную программу представят танцевальные дуэты. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция произвольного танца будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 11.20 (время московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления танцевальных дуэтов в произвольной программе (время начала проката – московское)

1. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 11.32

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 11.39

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 11.47

4. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 12.02

5. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (Россия) – 12.10

6. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 12.18

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