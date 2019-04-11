Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция ритм-танца

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В четверг, 11 апреля, первый вид соревнований – ритм-танец у танцевальных дуэтов. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступит пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция ритм-танца будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 9.10 (времся московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления танцевальных дуэтов в ритм-танце (время начала проката – московское)

1. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 9.22

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 9.28

3. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (Россия) – 9.35

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 9.49

5. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 9.55

6. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 10.02

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