Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы женщин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В четверг, 11 апреля, во втором виде соревнований короткую программу представят женщины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция короткой программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 10.30 (времся московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления женщин в короткой программе (время начала проката – московское)

1. Марина Пиредда (Италия) – 10.43

2. Роберта Родегейро (Италия) – 10.49

3. Ален Шартран (Канада) – 10.55

4. Май-Беренис Мейте (Франция) – 11.02

5. Лорен Лекавалье (Франция) – 11.08

6. Софья Самодурова (Россия) – 11.14

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 11.29

8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 11.35

9. Мэрайя Белл (США) – 11.41

10. Рика Кихира (Япония) – 11.48

11. Брэди Теннелл (США) – 11.54

12. Каори Сакамото (Япония) – 12.00

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