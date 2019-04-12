Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы мужчин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В пятницу, 12 апреля, в шестом (из восьми) виде соревнований произвольную программу представят мужчины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Александр Самарин и Андрей Лазукин.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция произвольной программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 12.55 (время московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления мужчин в произвольной программе (время начала проката – московское)

1. Александр Самарин (Россия) – 13.08

2. Адам Сиао Хим Фа (Франция) – 13.15

3. Даниэль Грасси (Италия) – 13.23

4. Киган Мессинг (Канада) – 13.31

5. Кевин Аймоз (Франция) – 13.39

6. Нам Нгуйен (Канада) – 13.46

7. Маттео Риццо (Италия) – 14.02

8. Андрей Лазукин (Россия) – 14.10

9. Кейдзи Танака (Япония) – 14.19

10. Шома Уно (Япония) – 14.27

11. Винсент Чжоу (США) – 14.35

12. Натан Чен (США) – 14.44

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