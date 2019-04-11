Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы мужчин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).
В четверг, 11 апреля, в третьем виде соревнований короткую программу представят мужчины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Александр Самарин и Андрей Лазукин.
Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция короткой программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 12.35 (времся московское).
Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления мужчин в короткой программе (время начала проката – московское)
1. Адам Сиао Хим Фа (Франция) – 12.48
2. Андрей Лазукин (Россия) – 12.54
3. Кевин Аймоз (Франция) – 13.00
4. Даниэль Грасси (Италия) – 13.07
5. Нам Нгуйен (Канада) – 13.13
6. Кейдзи Танака (Япония) – 13.19
7. Маттео Риццо (Италия) – 13.34
8. Александр Самарин (Россия) – 13.40
9. Киган Мессинг (Канада) – 13.46
10. Винсент Чжоу (США) – 13.53
11. Шома Уно (Япония) – 13.59
12. Натан Чен (США) – 14.05
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