Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы мужчин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В четверг, 11 апреля, в третьем виде соревнований короткую программу представят мужчины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступят Александр Самарин и Андрей Лазукин.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция короткой программы мужчин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 12.35 (времся московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления мужчин в короткой программе (время начала проката – московское)

1. Адам Сиао Хим Фа (Франция) – 12.48

2. Андрей Лазукин (Россия) – 12.54

3. Кевин Аймоз (Франция) – 13.00

4. Даниэль Грасси (Италия) – 13.07

5. Нам Нгуйен (Канада) – 13.13

6. Кейдзи Танака (Япония) – 13.19

7. Маттео Риццо (Италия) – 13.34

8. Александр Самарин (Россия) – 13.40

9. Киган Мессинг (Канада) – 13.46

10. Винсент Чжоу (США) – 13.53

11. Шома Уно (Япония) – 13.59

12. Натан Чен (США) – 14.05

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире