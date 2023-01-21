Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:00

Команда Загитовой лидирует по итогам первого дня Кубка Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда «Красная машина» Алины Загитовой занимает первое место после выступления фигуристов с короткими программами на Кубке Первого канала несмотря на решение организаторов вычесть худшую сумму баллов из прокатов команды.

Анастасия Зинина, выступающая за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, упала с тройного лутца и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского. Поэтому было принято такое решение.

«Красная машина» лидирует после первого дня — 745,68:738,31.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — смотри в Оkko!

Итоги выступления девушек в короткой программе:

1. Софья Муравьева («Нас не догонят») — 85,54

2. Аделия Петросян («Красная машина») — 83,8

3. Софья Акатьева («Красная машина») — 74,37

4. Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 74,32

5. Алина Горбачева («Красная машина») — 73,98

6. Вероника Яметова («Красная машина») — 69,56 (результат не был засчитан)

7. Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 66,04

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой обыграла команду Валиевой по итогам первого дня. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
0
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на дереве на горе в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
В Калужской области вскрыли квартиру с сотней запертых кошек
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину на Кубке Первого канала
Валиева пожелала Зининой скорейшего выздоровления
Появилось видео падения фигуристки Зининой в короткой программе на Кубке Первого канала
Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана
Загитова «чуть-чуть» не согласилась с решением вычесть баллы у своей команды на Кубке Первого канала
Организаторы приняли решение вычесть наименьшую сумму баллов у команды Загитовой из-за падении Зининой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала

Валиева объяснила, почему она не выйдет на лед на Кубке Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости