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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с днем рождения

09:20
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Команда тренера Этери Тутберидзе в Instagram поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Спортсменке исполнилось 18 лет.

Алина Загитова.Дуэль с Медведевой, преданность Тутберидзе, толпы хейтеров. Чего добилась Загитова к 18 годам

— Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить отчизну,
Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, свое призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты.

«Спасибо большое», — ответила Загитова в комментариях.

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