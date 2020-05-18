Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с днем рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе в Instagram поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Спортсменке исполнилось 18 лет.

— Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.



Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить отчизну,

Своих родных, свою семью.



Найди свой путь, свое призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты.

«Спасибо большое», — ответила Загитова в комментариях.