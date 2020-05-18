Команда Тутберидзе в стихах поздравила Загитову с днем рождения
09:20
Команда тренера Этери Тутберидзе в Instagram поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Спортсменке исполнилось 18 лет.
— Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, свое призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты.
«Спасибо большое», — ответила Загитова в комментариях.
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