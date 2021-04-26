Команда Тутберидзе в стихах поздравила Валиеву с днем рождения
11:26
Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения фигуристку Камилу Валиеву. Ей исполнилось 15 лет.
«Огромного везения,
В душе лишь вдохновения!
На льду — сил и терпения!
Камила, с Днем Рождения», - говорится в посте в Instagram команды.
Валиева — победительница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию и финала «Гран-при» среди юниорок, серебряный призер взрослого чемпионата России.
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