Команда Тутберидзе поздравила Тарасову и Климова со свадьбой

Команда Тутберидзе в соцсетях поздравила Евгению Тарасову и Федора Климова со свадьбой.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Федора Климова с созданием семьи!

Пусть новый жизненный этап подарит множество счастливых моментов и событий. Любви, добра, взаимопонимания на долгие годы!» - говорится в сообщении.

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионами Европы.

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в команде, взяли серебро в соревнованиях парников, а также становились серебряными призерами чемпионата мира и Европы.