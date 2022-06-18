Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:40

Команда Тутберидзе поздравила Тарасову и Климова со свадьбой

Читать «СЭ» в

Команда Тутберидзе в соцсетях поздравила Евгению Тарасову и Федора Климова со свадьбой.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Федора Климова с созданием семьи!

Пусть новый жизненный этап подарит множество счастливых моментов и событий. Любви, добра, взаимопонимания на долгие годы!» - говорится в сообщении.

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионами Европы.

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в команде, взяли серебро в соревнованиях парников, а также становились серебряными призерами чемпионата мира и Европы.

Евгения Тарасова
Федор Климов
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Бетербиев идет за 18-м нокаутом и званием абсолютного чемпиона. Американец Джо Смит-младший будет разгромлен и не встретится с Биволом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Щербакова сохранила первое место в рейтинге ISU
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости