Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением МСМК, убрав фамилию Косторной

Команда Этери Тутберидзе в Instagram поздравила фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК).

Команда Тутберидзе опубликовала в сторис приказ Министерства спорта РФ, в котором также значилась чемпионка Европы Алена Косторная, однако ее фамилия была замазана. Ранее Косторная перешла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.