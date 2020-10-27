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Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением МСМК, убрав фамилию Косторной

11:25
Этери Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда Этери Тутберидзе в Instagram поздравила фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК).

Команда Тутберидзе опубликовала в сторис приказ Министерства спорта РФ, в котором также значилась чемпионка Европы Алена Косторная, однако ее фамилия была замазана. Ранее Косторная перешла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Сторис команды Тутберидзе. Фото Instagram
Сторис команды Тутберидзе. Фото Instagram

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