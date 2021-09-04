Команда Тутберидзе поздравила Петросян с третьим местом на этапе «Гран-при» в Кошице
20:20
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла третье место на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице.
«Поздравляем Петросян Аделию бронзового призера III этапа ИСУ «Гран-при» среди юниоров (г. Кошице, Словакия)», — говорится в сообщении в Instagram Команды Тутберидзе.
Напомним, Аделия Петросян в сезоне-2021/22 дебютирует на международном уровне.
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