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Команда Тутберидзе поздравила Петросян с третьим местом на этапе «Гран-при» в Кошице

20:20
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Российская фигуристка Аделия Петросян заняла третье место на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице.

«Поздравляем Петросян Аделию бронзового призера III этапа ИСУ «Гран-при» среди юниоров (г. Кошице, Словакия)», — говорится в сообщении в Instagram Команды Тутберидзе.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Напомним, Аделия Петросян в сезоне-2021/22 дебютирует на международном уровне.

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Иван Шитик все материалы автора

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