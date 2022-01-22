Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:14

Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с победой на чемпионате России среди юниоров

Роман Шишов
Корреспондент

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Акатьеву с победой на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

«Поздравляем Софью Акатьеву с золотой медалью на первенстве России и отбором на чемпионат мира среди юниоров 2022. Работаем дальше», — говорится в сообщении в Instagram.

Акатьева по сумме двух программ набрала 237,09 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина (213,73). Третьей стала Софья Муравьева (211,62).

Софья Акатьева
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Танец Медведевой и тиктокерши Покров под пошлый трек Инстасамки собрал один миллион просмотров

Мужская сборная на юниорский ЧМ по фигурному катанию будет названа после финала Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости