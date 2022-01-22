Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с победой на чемпионате России среди юниоров

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Акатьеву с победой на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

«Поздравляем Софью Акатьеву с золотой медалью на первенстве России и отбором на чемпионат мира среди юниоров 2022. Работаем дальше», — говорится в сообщении в Instagram.

Акатьева по сумме двух программ набрала 237,09 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина (213,73). Третьей стала Софья Муравьева (211,62).