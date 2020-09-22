Команда Тутберидзе показала, как Рудковская уговаривала Загитову перейти к Плющенко

Команда тренера Этери Тутберидзе выложила в сториз Instagram переписку Алины Загитовой с Яной Рудковской, продюсером и женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В ней Рудковская предлагает фигуристке уйти в академию к ее супругу.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — приводит команда Тутберидзе скрин переписки. Далее она выложила фотографии академии.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила Загитова.

Переписка Рудковской и Загитовой pic.twitter.com/ozv81I26Hk — Великий Твитсби (@greattvetor) September 22, 2020

Этим летом от Тутберидзе в академию Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная.