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Команда Тутберидзе показала, как Рудковская уговаривала Загитову перейти к Плющенко

22 сентября 2020, 22:36
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда тренера Этери Тутберидзе выложила в сториз Instagram переписку Алины Загитовой с Яной Рудковской, продюсером и женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В ней Рудковская предлагает фигуристке уйти в академию к ее супругу.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — приводит команда Тутберидзе скрин переписки. Далее она выложила фотографии академии.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила Загитова.

Этим летом от Тутберидзе в академию Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная.

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