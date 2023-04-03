Команда Тутберидзе изъяла из продажи часть билетов на шоу в Москве

Несколько тысяч билетов на шоу Этери Тутберидзе в Москве 13 апреля исчезли из продажи, обнаружил «СЭ». Еще в конце марта на мероприятие в «Мегаспорте» продавались все билеты, однако сейчас на сайте билетного агентства для продажи закрыт верхний ярус, вмещающий несколько тысяч зрителей.

Шоу Тутберидзе в Москве также пройдет 14 апреля, и на него продаются оба яруса. Цены — от 1 до 10 тысяч рублей.

Первое шоу Тутберидзе в сезоне прошло 2 апреля во Владивостоке, на нем новый совместный номер показали Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.