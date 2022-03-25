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Сегодня, 18:57

Команда Щербаковой выиграла в прыжковом турнире у пар на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» выиграла прыжковый турнир среди пар на Кубке Первого канала в Саранске. Выступающие за нее Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский принесли команде «красных» 45,42 балла.

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Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин набрали 43,59 балла. Таким образом, в командном турнире «красные» получили 1 балл.

Пары исполняли только выбросы и подкруты.

Победитель определится по балльной системе после прыжков одиночников и одиночниц.

Анна Щербакова
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