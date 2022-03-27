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Сегодня, 20:23

Команда Щербаковой «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

В произвольной программе «красным» принесли победу в танцах Виктория Синицина/Никита Кацалапов, у мужчин — Михаил Коляда, у пар — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а у женщин — Анна Щербакова, обыгравшая Камилу Валиеву.

В прошлом году командный Кубок также выиграла «Красная машина», капитаном которой была Алина Загитова. На этот раз олимпийская чемпионка поддерживала свою команду в зоне ожидания оценок в роли интервьюера.

Кубок Первого канала проходил с 25 по 27 марта в Саранске на «Саранск Арена». Ранее на турнире спортсмены выступили в прыжковом фестивале и в короткой программе/ритмическом танце.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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