Команда Плющенко поздравила Жилину с победой на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» поздравила Веронику Жилину с победой на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице.

«Ника, это космос. Браво! Сложнейший контент произвольной программы с тремя чисто исполненными четверными. Поздравляем Веронику Жилину победой на 3-м этапе «Гран-при» среди юниоров.

Поздравляем группу Евгения Плющенко, Людмилы Алферовой и Марии Ставицкой и весь тренерский штаб академии. Это уже вторая победа наших спортсменов на этих соревнованиях", — говорится в сообщении академии в Instagram.

В общей сложности Жилина набрала 216,92 балла. Первые четыре места заняли представительницы России: Софья Муравьева — 2-я, Аделия Петросян — 3-я, Мария Захарова — 4-я.