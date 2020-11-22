Команда Плющенко подвела итоги «Гран-при России»

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» подвела итоги «Гран-при России» в Москве.

По итогам турнира фигуристка Алена Косторная, представляющая академию, заняла второе место, Александра Трусова стала четвертой.

«Завершился этап серии «Гран-При» в Москве. К сожалению, не все получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Спасибо зрителям за поддержку спортсменов и за теплые слова в адрес тренеров. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами. Всем хорошего настроения и отличных выходных», — говорится в посте в официальном Instagram академии Плющенко.