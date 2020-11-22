ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Команда Плющенко подвела итоги «Гран-при России»

16:43
Теги:

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» подвела итоги «Гран-при России» в Москве.

По итогам турнира фигуристка Алена Косторная, представляющая академию, заняла второе место, Александра Трусова стала четвертой.

«Завершился этап серии «Гран-При» в Москве. К сожалению, не все получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Спасибо зрителям за поддержку спортсменов и за теплые слова в адрес тренеров. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами. Всем хорошего настроения и отличных выходных», — говорится в посте в официальном Instagram академии Плющенко.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир