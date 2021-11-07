Коляда завоевал серебро на этапе «Гран-при» в Италии
Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе «Гран-при» в Турине. Он набрал 181,25 балла за произвольную программу и 273,55 балла в сумме.
Победу одержал японец Юма Кагияма (278,02 балла). Третьим стал итальянец Даниэль Грассль (269,00)
Следующий этап «Гран-при» пройдет 12-14 ноября в Токио.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Мужчины
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 197.49
2. Михаил Коляда (Россия) — 181.25
3. Даниэль Грассль (Италия) — 173.33
4. Денис Васильев (Латвия) — 163.35
5. Кадзуки Томоно (Япония) — 161.20
6. Ча Чун Хван (Корея) — 152.18
7. Петр Гуменник (Россия) — 149.95
8. Дмитрий Алиев (Россия) — 146.60
9. Цзинь Боян (Китай) — 144.38
10. Чэнь Юйдун (Китай) — 122.17
11. Габриэль Франгипани (Италия) — 112.51
Итог
1. Юма Кагияма (Япония) — 278.02
2. Михаил Коляда (Россия) — 273.55
3. Даниэль Грассль (Италия) — 269.00
4. Денис Васильев (Латвия) — 248.44
5. Ча Чун Хван (Корея) — 247.74
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 245.11
7. Цзинь Боян (Китай) — 242.27
8. Петр Гуменник (Россия) — 226.76
9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217.67
10. Чэнь Юйдун (Китай) — 200.96
11. Габриэль Франгипани (Италия) — 167.60
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