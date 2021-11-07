Коляда завоевал серебро на этапе «Гран-при» в Италии

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе «Гран-при» в Турине. Он набрал 181,25 балла за произвольную программу и 273,55 балла в сумме.

Победу одержал японец Юма Кагияма (278,02 балла). Третьим стал итальянец Даниэль Грассль (269,00)

Следующий этап «Гран-при» пройдет 12-14 ноября в Токио.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Мужчины

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 197.49

2. Михаил Коляда (Россия) — 181.25

3. Даниэль Грассль (Италия) — 173.33

4. Денис Васильев (Латвия) — 163.35

5. Кадзуки Томоно (Япония) — 161.20

6. Ча Чун Хван (Корея) — 152.18

7. Петр Гуменник (Россия) — 149.95

8. Дмитрий Алиев (Россия) — 146.60

9. Цзинь Боян (Китай) — 144.38

10. Чэнь Юйдун (Китай) — 122.17

11. Габриэль Франгипани (Италия) — 112.51

Итог

1. Юма Кагияма (Япония) — 278.02

2. Михаил Коляда (Россия) — 273.55

3. Даниэль Грассль (Италия) — 269.00

4. Денис Васильев (Латвия) — 248.44

5. Ча Чун Хван (Корея) — 247.74

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 245.11

7. Цзинь Боян (Китай) — 242.27

8. Петр Гуменник (Россия) — 226.76

9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217.67

10. Чэнь Юйдун (Китай) — 200.96

11. Габриэль Франгипани (Италия) — 167.60