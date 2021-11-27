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Коляда занял второе место на этапе «Гран-при» в Сочи

15:20
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе «Гран-при», который проходит в России.

В произвольной программе он упал с четверного сальхова и ошибся на четверном тулупе. За прокат он получил 180,16 балла. По сумме выступлений он набрал 264,64 балла.

Первое место занял Морис Квителашвили из Грузии (266,33). Третьим стал Кадзуки Томоно из Японии (264,19).

Евгений Семененко в произвольной программе упал с тройного акселя и тройного флипа. Он занял шестую строчку (246,66).

Марк Кондратюк — на 8-м месте (231,88). В прокате произвольной программы он сделал бабочку на четверном тулупе и допустил ошибку на тройном тулупе.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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