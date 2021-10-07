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Коляда занимает третье место после короткой программы на турнире Finlandia Trophy

21:20
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист Михаил Коляда занимает третье место после короткой программы на турнире Finlandia Trophy. За свой прокат он получил 82,75 балла.

Лидирует Киган Мессинг из Канады. Он получил за свое выступление 92,39 балла. Второе место занимает Джейсон Браун из США, который заработал такое же количество баллов.

Еще один российский фигурист Евгений Семененко получил 69,63 балла и занимает 11 место.

Произвольные программы мужчины представят 8 октября.

Эспоо, Финляндия

Finlandia Trophy

Мужчины

Короткая программа

1. Киган Мессинг (Канада) — 92,39

2. Джейсон Браун (США) — 92,39

3. Михаил Коляда (Россия) — 82,75

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Екатерина Савостина все материалы автора
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