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Сегодня, 18:32

Кондратюк исполнил четыре квада, Коляда набрал за 200 и вывел «Красную машину» вперед

Коляда вывел «Красную машину» вперед на Кубке Первого канала
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На Кубке Первого канала закончилась произвольная программа одиночников. Трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал за 200 баллов и обогнал Марка Кондратюка, исполнившего четыре квада.

После двух финальных видов «Красная машина» лидирует с преимуществом в одно очко — 104:103.

1. Михаил Коляда («Красная машина») — 200,11 (10 очков)

2. Марк Кондратюк («Время первых») — 195,26 (9)

3. Андрей Мозалев («Красная машина») — 190,8 (8)

4. Петр Гуменник («Время первых») — 181,2 (7)

5. Евгений Семененко («Время первых») — 177,2 (6)

6. Макар Игнатов («Красная машина») — 137,32 (5)

После короткой программы произошла одна замена в команде «Время первых» — Петр Гуменник вышел на произвольную вместо Александра Самарина.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Михаил Коляда
Петр Гуменник
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