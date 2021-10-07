Коляда выступит в новом костюме в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

В сети появились фотографии российского фигуриста Михаила Коляды в новом костюме для короткой программы.

В сезоне-2021/22 спортсмен будет выступать под музыку из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Хореографом стал Илья Авербух.

Коляда представит короткую программу 7 октября на турнире Finlandia Trophy.