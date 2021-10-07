Коляда выступит в новом костюме в короткой программе на турнире Finlandia Trophy
17:21
В сети появились фотографии российского фигуриста Михаила Коляды в новом костюме для короткой программы.
В сезоне-2021/22 спортсмен будет выступать под музыку из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Хореографом стал Илья Авербух.
Коляда представит короткую программу 7 октября на турнире Finlandia Trophy.
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