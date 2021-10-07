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Коляда выступит в новом костюме в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

17:21
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В сети появились фотографии российского фигуриста Михаила Коляды в новом костюме для короткой программы.

В сезоне-2021/22 спортсмен будет выступать под музыку из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Хореографом стал Илья Авербух.

Публикация от Фигурное катание СПб (@fskatingspb)

Коляда представит короткую программу 7 октября на турнире Finlandia Trophy.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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