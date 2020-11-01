Коляда выиграл турнир в Минске
12:31
Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star 2020, который проходит в Минске.
Выиграв короткую программу в субботу, Коляда стал лучшим и в произвольной программе в воскресенье.
Белорус Константин Милюков занял второе место, а другой россиянин Евгений Семененко замкнул тройку лучших.
Ice Star
Минск
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Коляда (Россия) — 269,35
2. Константин Милюков (Беларусь) — 236,39
3. Евгений Семененко (Россия) — 230,68
4. Александр Лебедев (Беларусь) — 204,76
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