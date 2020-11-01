Коляда выиграл турнир в Минске

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star 2020, который проходит в Минске.

Выиграв короткую программу в субботу, Коляда стал лучшим и в произвольной программе в воскресенье.

Белорус Константин Милюков занял второе место, а другой россиянин Евгений Семененко замкнул тройку лучших.

Ice Star

Минск

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Коляда (Россия) — 269,35

2. Константин Милюков (Беларусь) — 236,39

3. Евгений Семененко (Россия) — 230,68

4. Александр Лебедев (Беларусь) — 204,76