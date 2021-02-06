Коляда выиграл короткую программу на Кубке Первого канала
19:17
Михаил Коляда стал победителем короткой программы у мужчин на Кубке Первого канала. Представитель команды Евгении Медведевой набрал 105,42 очка.
Вторым стал Макар Игнатов из команды Алины Загитовой (99,81). В тройку вошел представитель команды Медведевой Марк Кондратюк (96,89).
Четвертое место занимает Дмитрий Алиев (команда Загитовой) — 93,72, пятое — Андрей Мозалев (команда Загитовой) — 79,13, замыкает таблицу Александр Самарин (команда Медведевой) — 78,70.
После двух видов команда Медведевой опережает команду Загитовой со счетом 531,59 — 518,09.
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