Коляда выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

Михаил Коляда стал победителем короткой программы у мужчин на Кубке Первого канала. Представитель команды Евгении Медведевой набрал 105,42 очка.

Вторым стал Макар Игнатов из команды Алины Загитовой (99,81). В тройку вошел представитель команды Медведевой Марк Кондратюк (96,89).

Четвертое место занимает Дмитрий Алиев (команда Загитовой) — 93,72, пятое — Андрей Мозалев (команда Загитовой) — 79,13, замыкает таблицу Александр Самарин (команда Медведевой) — 78,70.

После двух видов команда Медведевой опережает команду Загитовой со счетом 531,59 — 518,09.