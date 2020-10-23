Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи

В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В первый день турнира мужчины показали короткие программы.

Победу одержал Михаил Коляда. За свое выступление он получил 101,72 балла.

Второе место занял Дмитрий Алиев (94,01 балла), третьим стал Андрей Мозалев (90,66).

Кубок России по фигурному катанию

3-й этап

Сочи

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда — 101,72

2. Дмитрий Алиев — 94,01

3. Андрей Мозалев — 90,66

4. Илья Яблоков — 82,27

5. Артем Лежеев — 62,03

6. Максим Варакин — 59,97

7. Владислав Катичев — 48,50