Коляда в ближайшее время присоединится к сборной России на сборе в Новогорске

Двукратный чемпион России Михаил Коляда будет тренироваться вместе с национальной командой на сборе в Новогорске, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

— Он будет на сборе в Новогорске, — приводит «РИА Новости» слова Когана. Он также добавил, чир фигурист приедет в Новогорск в ближайшее время.

Коляда не принимал участие в соревнованиях сезона-2019/20 из-за проблем со здоровьем, связанных с обострением синусита. ФФККР не включила его в основной состав национальной команды на сезон-2020/21 — фигуристк находится в списке резервного состава сборной.

Коляда — двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, серебряный призер командного турнира в Пхенчхане-2018 и бронзовый призер чемпионата мира-2018.