Коляда упал с тулупа и остался без каскада в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с падением выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В начале программы фигурист прыгнул тройной сальхов вместо заявленного каскада четверной сальхов+тройной тулуп. Затем он упал с четверного тулупа и остался без каскада, так как сорвал его в начале и не сумел добавить прыжок ко второму прыжковому элементу. Далее он чисто сделал тройной аксель.

За свой прокат Коляда получил 82,75 баллов и идет на 3-м месте.