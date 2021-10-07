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Коляда упал с тулупа и остался без каскада в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

21:27
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с падением выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В начале программы фигурист прыгнул тройной сальхов вместо заявленного каскада четверной сальхов+тройной тулуп. Затем он упал с четверного тулупа и остался без каскада, так как сорвал его в начале и не сумел добавить прыжок ко второму прыжковому элементу. Далее он чисто сделал тройной аксель.

За свой прокат Коляда получил 82,75 баллов и идет на 3-м месте.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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