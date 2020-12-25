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Коляда стал трехкратным чемпионом России

25 декабря. Челябинск. Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 декабря. Челябинск. Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Михаил Коляда выиграл произвольную программу и стал трехкратным чемпионом России. Ранее 25-летний российский фигурист показал лучший результат в короткой программе.

Соревнования прошли в Челябинске. Второе место по итогам двух программ занял Макар Игнатов.

Замкнул тройку Марк Кондратюк.

Челябинск

Чемпионат России

Мужчины

Произвольная программа

1. Михаил Коляда — 193,67

2. Марк Кондратюк — 169,43

3. Макар Игнатов — 167,07

4. Антон Шулепов — 166,70

5. Андрей Мозалев — 163,45

6. Александр Самарин — 163,42

Итог

1. Михаил Коляда — 296,15

2. Макар Игнатов — 265,37

3. Марк Кондратюк — 260,31

4. Андрей Мозалев — 252,92

5. Александр Самарин — 251,38

6. Антон Шулепов — 249,89

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