Коляда стал трехкратным чемпионом России
Михаил Коляда выиграл произвольную программу и стал трехкратным чемпионом России. Ранее 25-летний российский фигурист показал лучший результат в короткой программе.
Соревнования прошли в Челябинске. Второе место по итогам двух программ занял Макар Игнатов.
Замкнул тройку Марк Кондратюк.
Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Произвольная программа
1. Михаил Коляда — 193,67
2. Марк Кондратюк — 169,43
3. Макар Игнатов — 167,07
4. Антон Шулепов — 166,70
5. Андрей Мозалев — 163,45
6. Александр Самарин — 163,42
Итог
1. Михаил Коляда — 296,15
2. Макар Игнатов — 265,37
3. Марк Кондратюк — 260,31
4. Андрей Мозалев — 252,92
5. Александр Самарин — 251,38
6. Антон Шулепов — 249,89
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