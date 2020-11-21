Коляда стал победителем этапа «Гран-при» в России
Михаил Коляда стал победителем московского этапа «Гран-При». В сумме он набрал 281,89 балла. Вторым стал лидер после короткой программы Морис Квителашвили — 275,80 балла. На третьем месте остался Петр Гумменик, который получил 268,47 балла.
Коляда показал лучший результат в произвольной программе — 188,55 балла. Вторым стал Андрей Мозалев (180,68), третьим — Евгений Семененко (177,36).
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Мужчины
Произвольная программа
1. Михаил Коляда (Россия) — 188,55
2. Андрей Мозалев (Россия) — 180,68
3. Евгений Семененко (Россия) — 177,36
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 176,24
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 175,49
6. Петр Гуменник (Россия) — 172,21
Итог
1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80
3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47
4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11
6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78
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