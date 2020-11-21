Коляда стал победителем этапа «Гран-при» в России

Михаил Коляда стал победителем московского этапа «Гран-При». В сумме он набрал 281,89 балла. Вторым стал лидер после короткой программы Морис Квителашвили — 275,80 балла. На третьем месте остался Петр Гумменик, который получил 268,47 балла.

Коляда показал лучший результат в произвольной программе — 188,55 балла. Вторым стал Андрей Мозалев (180,68), третьим — Евгений Семененко (177,36).

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок Ростелекома

Мужчины

Произвольная программа

1. Михаил Коляда (Россия) — 188,55

2. Андрей Мозалев (Россия) — 180,68

3. Евгений Семененко (Россия) — 177,36

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 176,24

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 175,49

6. Петр Гуменник (Россия) — 172,21

Итог

1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80

3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47

4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11

6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78