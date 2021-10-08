Коляда сделал «бабочку» на тройном акселе в произвольной программе на Finlandia Trophy

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда выступил с произвольной программой на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.

В начале программы он приземлился на две ноги с четверного сальхова, затем исполнил каскады четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп со степ-аутом и сделал «бабочку» на тройном акселе. Также он прыгнул каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

За свой прокат фигурист набрал 174,23 балла. По сумме за две программы Коляда набрал 256,98 балла и занял второе место на Finlandia Trophy.