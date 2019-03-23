Коляда с помаркой на четверном тулупе исполнил произвольную программу на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда хорошо выступил в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Он хорошо исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, тройной флип, тройной аксель, каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, тройной лутц.

Фигурист допустил буквально пару ошибок, в числе которых - степ-аут на четверном тулупе.

Коляда получил за свой прокат 178,21 балла (262,44 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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