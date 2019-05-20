Коляда рассказал, что у него есть невеста

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда рассказал о своей невесте, с которой он провел совместный отдых. По его словам, с понедельника он начинает тренировки.

- Во время отсутствия в социальных сетях в моей жизни было очень много интересных событий, - написал Коляда в Инстаграме. - Хотелось бы ответить на главные из многочисленных вопросов. Чтобы сразу прояснить ситуацию относительно моей личной жизни, у меня есть невеста. Мы только что вернулись с лучшего отдыха в нашей жизни.

С понедельника начинается подготовка к новому сезону. Программы поставлены, музыка утверждена. Произвольная, как все уже знают, будет Чаплин, а короткая Scorpions - Wind of change.