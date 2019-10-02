Коляда пропустит серию Гран-при из-за обострения гайморита

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, двукратный чемпион России Михаил Коляда из-за обострения гайморита пропустит серию Гран-при в нынешнем сезоне. 24-летний фигурист вернется на лед через два месяца, сообщает РБК.

«У Михаила хронический гайморит, синусит, возникло обострение, и сейчас врачи ему рекомендуют операцию. Операция будет в конце октября, а после нее еще примерно месяц восстановления, то есть примерно два месяца он пропустит», — заявила тренер фигуриста Валентина Чеботарева.

В нынешнем сезоне Коляда был заявлен на этапы Гран-при в Канаде и Японии. Турнир Skate Canada состоится 25-27 октября в Келоуне (провинция Британская Колумбия), NHK Trophy — в Саппоро 22-24 ноября.

В сентябре из-за болезни фиурист пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе.