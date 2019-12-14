Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске

Фигурист Михаил Коляда не примет участия в чемпионате России в Красноярске по состоянию здоровья, он еще не восстановился после операции. 24-летний спортсмен долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября перенес операцию.

— Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, — приводит ТАСС слова тренера фигуриста Валентины Чеботаревой. — Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше.

Коляда — бронзовый призер чемпионата мира — 2018 в Милане, серебряный призер командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Также результаты национального первенства учитываются при определении состава сборной на чемпионат мира. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.