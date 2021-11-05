Коляда порадовался исполненному каскаду в короткой программе на этапе «Гран-при»
5 ноября, 23:36
Россиянин Михаил Коляда доволен исполненным каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа в короткой программе на этапе «Гран-при» в Турине.
«Радует то, что удался каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Правда, после этого случилось падение с тулупа.
По ощущениям ехалось хорошо, арена очень хорошая, лед прекрасный, атмосфера чуть-чуть домашняя. Не знаю, почему, но мне понравилось», — сказал фигурист.
В короткой программе на музыку Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» Коляда исполнил каскад из четверного сальхова с тройным тулупом, выполнил тройной аксель, но упал с четверного тулупа. За свое выступление фигурист получил 92,30 балла.
Произвольная программа состоится завтра.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю