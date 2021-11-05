Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Коляда порадовался исполненному каскаду в короткой программе на этапе «Гран-при»

5 ноября, 23:36
Теги:

Россиянин Михаил Коляда доволен исполненным каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа в короткой программе на этапе «Гран-при» в Турине.

«Радует то, что удался каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Правда, после этого случилось падение с тулупа.

По ощущениям ехалось хорошо, арена очень хорошая, лед прекрасный, атмосфера чуть-чуть домашняя. Не знаю, почему, но мне понравилось», — сказал фигурист.

В короткой программе на музыку Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» Коляда исполнил каскад из четверного сальхова с тройным тулупом, выполнил тройной аксель, но упал с четверного тулупа. За свое выступление фигурист получил 92,30 балла.

Произвольная программа состоится завтра.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Россия прошла Португалию с вратарским хет-триком. До Межконтинентального кубка осталась одна победа
Врач назвала дешевый и простой способ снизить холестерин
0