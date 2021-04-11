Коляда: «По эмоциональной составляющей на ЧМ было лучшее выступление»

Российский фигурист Михаил Коляда, занявший пятое место на чемпионате мира, в интервью Olympic Channel еще раз подвел итоги турнира.

— Возвращаться всегда, как я уже говорил, сложно и интересно. Конечно же, есть недочеты, над которыми мы будем очень усиленно работать. Алексей Николаевич ведет, и я просто следую за ним. То, что он говорит, то я и делаю. Если брать в расчет произвольную программу, то изначально планировался (четверной) сальхов как первый элемент. Но все-таки тренер сказал, что катаемся с двумя тулупами.

— Многие спортсмены очень волнуются именно в короткой программе, потому что от нее зависит многое. Американец Винсент Чжоу, бронзовый призер прошлого чемпионата мира, например, после неудачного проката не попал в произвольную программу.

- Да, у него не получилось. Понятное дело, что у многих ребят не было стартов в этом сезоне кроме Гран-При, который проходил у каждого дома. Т. е. у кого-то это был второй, третий старт, четвертый... Я думаю, российским фигуристам в этом плане полегче было, потому что у меня, например, это был, кажется, восьмой старт, не учитывая контрольные прокаты. Мы достаточно много стартовали, а показывать программы на публике это не то же самое, что показывать их на тренировке. В Стокгольме выступали люди серьезного уровня, и в голове сидело, что все-таки это чемпионат мира и надо к нему, конечно, подходить с максимальной ответственностью, буквально к каждому действию. В произвольной программе получилось не все, но по эмоциональной составляющей это было лучшее выступление.

— Еще какие положительные моменты от выступления на чемпионате мира ты можешь отметить?