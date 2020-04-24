Коляда ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский фигурист Михаил Коляда ответил на вопросы подписчиков в Instagram после длительного отсутствия в медиапространстве. Сезон-2019/20 фигурист пропустил из-за болезни.

— Конечно, — ответил Коляда на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

Также фигурист признался в том, что его любимая еда — сашими, а в его домашние тренировки входят кардионагрузки и силовая статика.

Из Инстаграм Михаила Коляды pic.twitter.com/gddtjx6YSG — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 24, 2020

Коляда — двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, серебряный призер командного турнира в Пхенчхане-2018 и бронзовый призер чемпионата мира-2018.