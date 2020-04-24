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Коляда ответил на вопрос о продолжении карьеры

23:16
Михаил Коляда. Фото Instagram
Михаил Коляда. Фото Instagram
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Российский фигурист Михаил Коляда ответил на вопросы подписчиков в Instagram после длительного отсутствия в медиапространстве. Сезон-2019/20 фигурист пропустил из-за болезни.

— Конечно, — ответил Коляда на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

Также фигурист признался в том, что его любимая еда — сашими, а в его домашние тренировки входят кардионагрузки и силовая статика.

Коляда — двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, серебряный призер командного турнира в Пхенчхане-2018 и бронзовый призер чемпионата мира-2018.

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