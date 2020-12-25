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Коляда ошибся на тройном акселе в произвольной программе на чемпионате России

Серебряный призер олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда с ошибкой исполнил произвольную программу на чемпионате России.

Он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, одиночный четверной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде, каскад тройной лутц+ойлер+двойной сальхов, каскад тройной аксель+двойной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер.

Он набрал 193,67 балла за свой прокат (296,15 по сумме) и занимает промежуточное первое место.

(Анастасия Рацкевич)

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