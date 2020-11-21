Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда поделился впечатлениями от проката после победы на «Гран-при» России.

— Буду продолжать традицию насчет краткости, — сказал Коляда. — Все хорошо было — и по настроению, и по самочувствию.

— Аксель сегодня снова пришлось перепрыгивать. Как удается это контролировать?

— Работаем, пробуем разный прыжковый набор. Сообразил, что можно аксель прыгнуть.

— Присутствие Ильи Авербуха, постановщика программы, как-то помогло?

— Если честно, я его заметил только после проката в kiss&cry.

— Насколько удается раскрывать образ в программе?

— Идем потихоньку, пока не могу сказать, что я в идеальной форме

— Планируется четверной лутц на следующих стартах?

— Посмотрим. Сколько получается в процентах? Секрет. (Анастасия Плетнева)