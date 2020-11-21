Коляда — о победе в «Гран-при» России: «Авербуха заметил только после окончания программы»
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда поделился впечатлениями от проката после победы на «Гран-при» России.
— Буду продолжать традицию насчет краткости, — сказал Коляда. — Все хорошо было — и по настроению, и по самочувствию.
— Аксель сегодня снова пришлось перепрыгивать. Как удается это контролировать?
— Работаем, пробуем разный прыжковый набор. Сообразил, что можно аксель прыгнуть.
— Присутствие Ильи Авербуха, постановщика программы, как-то помогло?
— Если честно, я его заметил только после проката в kiss&cry.
— Насколько удается раскрывать образ в программе?
— Идем потихоньку, пока не могу сказать, что я в идеальной форме
— Планируется четверной лутц на следующих стартах?
— Посмотрим. Сколько получается в процентах? Секрет. (Анастасия Плетнева)
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