Коляда не выступит на Finlandia Trophy

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда не выступит на предсезонном турнире Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.

Фигурист отсутствует в списке участников на официальной странице турнира. В Эспоо из российских мужчин-одиночников выступят Андрей Лазукин и Сергей Воронов, а из женщин — Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Коляда планировал выступить на Nepela Memorial в Братиславе, который стартует в пятницу 20 сентября, но также снялся с турнира.