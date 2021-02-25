Коляда не смог вылететь на турнир в Гаагу из-за теста на коронавирус

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что чемпион России Михаил Коляда не смог вылететь из Москвы на турнир серии «Челленджер» в Гааге из-за теста на коронавирус. Спортсмен отправится в Голландию следующим рейсом.

«Полет Михаил Коляды с хореографом Татьяной Прокофьевой в Гаагу встретил серьезные сложности: на пересадке в Москве у них не хватило времени, чтобы сдать тест специально для вылета в Нидерланды, ответ на него приходит через четыре часа. В связи с этим они не смогли вылететь запланированным рейсом. Однако Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы он улетел в Нидерланды», — цитирует Мишина ТАСС.

Турнир в Гааге начнется сегодня, 25 февраля. Соревнования мужчин начнутся 26 февраля.