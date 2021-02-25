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Коляда не смог вылететь на турнир в Гаагу из-за теста на коронавирус

13:31
Михаил Коляда. Фото Ксения Нуртдинова.
Михаил Коляда. Фото Ксения Нуртдинова.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что чемпион России Михаил Коляда не смог вылететь из Москвы на турнир серии «Челленджер» в Гааге из-за теста на коронавирус. Спортсмен отправится в Голландию следующим рейсом.

«Полет Михаил Коляды с хореографом Татьяной Прокофьевой в Гаагу встретил серьезные сложности: на пересадке в Москве у них не хватило времени, чтобы сдать тест специально для вылета в Нидерланды, ответ на него приходит через четыре часа. В связи с этим они не смогли вылететь запланированным рейсом. Однако Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы он улетел в Нидерланды», — цитирует Мишина ТАСС.

Турнир в Гааге начнется сегодня, 25 февраля. Соревнования мужчин начнутся 26 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10779761

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