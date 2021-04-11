Коляда: «Не представляю, если бы я родился в Советском Союзе»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что для него очень важна свобода. Однако, по словам спортсмена, он выполняет все обязательства.

«Правда, что у меня есть свой взгляд на все, — приводит слова Коляды Olympic Channel. - Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех всё одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки... Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам все так и было. Разумеется, на какой-то промежуток времени я могу сосредоточиться и делать все одинаково.

Например, если взять тренировочный процесс, то я стараюсь делать все шаг в шаг каждый день, изо дня в день одно и то же, появляется система. Тогда я понимаю, что именно это двигает меня вперед. Но иногда душа просит полёта. Что для меня свобода? Я считаю себя свободным поэтом.

Конечно же, у меня есть обязательства перед семьей, перед собой, перед тренером. В общем-то запретить мне кто-то что-то сделать не может. Для меня свобода — это свобода действий. Когда чувствую полёт мысли и понимаю, что меня слышат, будь то дома или на льду, тогда я счастлив".