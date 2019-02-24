Коляда лидирует после короткой программы на турнире в Таллине

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует на турнире в Таллине (Эстония) после короткой программы. В его активе 93,63 балла. На втором месте Яков Зенко из Белоруссии (65,38), на третьем - Александр Селевко из Эстонии (63,74).

В женском турнире россиянка Анастасия Коломиец после короткой программы идет второй с результатом 55,47 балла. На первом месте Эва-Лотта Клибус из Эстонии (56,59), на третьем - Вера Столт из Финляндии (50.99).