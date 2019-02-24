Коляда лидирует после короткой программы на турнире в Таллине

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует на турнире в Таллине (Эстония) после короткой программы. В его активе 93,63 балла. На втором месте Яков Зенко из Белоруссии (65,38), на третьем - Александр Селевко из Эстонии (63,74).
В женском турнире россиянка Анастасия Коломиец после короткой программы идет второй с результатом 55,47 балла. На первом месте Эва-Лотта Клибус из Эстонии (56,59), на третьем - Вера Столт из Финляндии (50.99).
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4267-mikhail-kolyada-lidiruet-na-turnire-v-talline.html
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