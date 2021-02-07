Коляда исполнил три четверных прыжка, но допустил ряд ошибок в произвольной программе на Кубке Первого канала

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с ошибками исполнил произвольную программу на Кубке Первого канала.

Он с ошибкой на приземлении сделал четверной сальхов, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной аксель+двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер с ошибкой на приземлении. Коляда набрал за свой прокат 195,02 балла.