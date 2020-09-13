Коляда и Мишин идут в толпе под дождем на прокаты. Видео

Российский фигурист Михаил Коляда в сопровождении тренера Алексея Мишина и хореографа Татьяны Прокофьевой прибыл в «Мегаспорт» на контрольный прокат произвольной программы.

В отличие от большинства фигуристов, Коляда и Мишин вошли на арену в толпе со зрителями, пройдя проверку тепловизором.

Вчера Коляда был встрече наиболее громкой овацией по итогам короткой программы. Напомним, петербургский фигурист тренируется с Мишиным начиная с этого лета. (Дмитрий Кузнецов)